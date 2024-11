Kt Gomez se manifesta e diz que não traiu Ana Paula Minerato com Ananda: “A Ananda não é disso”

Na última quinta-feira, dia 28 de novembro, o cantor Kt Gomez, de 36 anos, postou um vídeo em seu perfil no Instagram, onde detalhou os romances que teve com Ana Paula Minerato, 33, e Ananda, 26.

ANÚNCIO

O registro foi publicado na rede social logo após o pronunciamento de Minerato pedindo desculpas à vocalista do grupo Melanina Carioca por suas falas racistas, que foram vazadas através de um áudio no começo da semana.

Na gravação, Kt negou que tenha traído Ana Paula com Ananda. “Eu vim aqui hoje comentar um tópico desse vídeo que a Ana postou. Tenho condições de comentar todos os outros, mas eu acredito que eu não vejo necessidade. Um tópico em si que me pegou foi que eu a traí com a Ananda e isso não é verdade”, disse.

“A gente terminou no final de agosto, começo de setembro [...] Quando termina ali, aí eu começo a conversar com a Ananda, eu estava convidando ela meses atrás pra fazer uma música comigo”, continuou.

“Depois que eu termino com a Ana, ela [Ananda] vem para São Paulo para gravar clipes e tudo o mais, a gente se encontra, não fica, sai junto. Ela é bem cautelosa com isso. A Ananda não é uma pessoa que sai ficando com todo mundo por aí. Ela não ficou comigo, a gente conversou, voltei para casa, ela foi para o hotel”, afirmou.

Leia também:

Ana Paula Minerato vira alvo de ação da Secretaria da Justiça de SP; novo áudio mostra falas racistas

ANÚNCIO

Ana Paula Minerato é desligada da Gaviões da Fiel após falas racistas contra cantora; entenda o caso

Cantora Ananda procura polícia após falas racistas de Ana Paula Minerato: “Precisava de tempo”

Ex-namorado de Ana Paula Minerato nega ter vazado áudios racistas e promete processar responsável

O cantor disse então que, dois dias depois, convidou Ananda para ficar em sua casa. “Neste dia que a gente sai, a gente fica. E aí passamos alguns dias bacanas na minha casa e fizemos bastante coisa. Era algo promissor sim. Da minha parte eu queria muito e da parte dela eu acredito que também, pensávamos em namorar”, relembrou.

“Só que a Ananda é uma pessoa muito muito correta. Ela é bem certa com as coisas. Ela sabia que eu ainda tinha contato com a Ana e, de fato, eu ainda tinha. Tinha coisas minhas ainda no apartamento que eu tinha alugado com a Ana, então a gente tinha conversas ali”.

Kt Gomes contou também que a logística não colaborou para um relacionamento com Ananda, já que ele mora em São Paulo e ela no Rio de Janeiro, e também a presença de Ana Paula ainda em sua vida.

“A Ananda preferiu não continuar e meu lance com ela termina. Mas eu quero deixar claro que houve, sim, interesse da minha parte em ter uma relação, mas não rolou. Eu só vim aqui falar sobre isso para tirar essa ideia de que foi um lance, uma traição. A Ananda não é disso”, explicou.

Assista ao vídeo na íntegra: