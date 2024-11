Ex-namorado de Ana Paula Minerato nega ter vazado áudios racistas e promete processar responsável

O ex-namorado da modelo Ana Paula Minerato, o rapper KT Gomez negou ter sido o autor do vazamento dos áudios onde a influenciadora usa termos racistas para se referir à cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, e promete acionar a Justiça para processar o responsável.

Na gravação vazada na segunda-feira, Ana Paula teria chamado a cantora, com a qual KT estaria tendo um romance, de “empregada”, “mina do cabelo duro” e “neguinha”. O vazamento da conversa, que tem o tom de uma briga de casal, levou a influenciadora a ser desligada da escola de samba Gaviões da Fiel, da qual era muda do Carnaval, e demitida da Band FM, onde era apresentadora.

KT Gomez disse através dos seus advogados que pretende processar quem vazou os áudios e também os perfis que publicarem notícias falsas e acusatórias contra ele.

Confira abaixo a nota da defesa de KT Gomez:

“Em razão das recentes acusações feitas contra nosso cliente, senhor KT Gomez, esclarecemos que ele nega veementemente qualquer envolvimento na divulgação de um áudio com teor racista, supostamente relacionado à cantora Ananda.

As alegações feitas em redes sociais são infundadas e absolutamente desprovidas de provas. Até o momento, não foi apresentada qualquer evidência que vincule nosso cliente à divulgação do referido material. Ressaltamos que a responsabilidade por acusações tão graves deve sempre ser acompanhada de elementos concretos, e não de suposições que possam comprometer a honra de terceiros.

Nosso cliente repudia veementemente qualquer manifestação de cunho racista ou preconceituoso. O senhor KT Gomez sempre pautou sua vida pelo respeito, igualdade e convivência harmônica, valores não apenas que defende, mas pratica cotidianamente. Ele jamais compactuaria com qualquer conduta contrária a esses princípios.

NA JUSTIÇA

Enquanto o rapper ameaça processar, a Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania de São Paulo já abriu um processo para apurar as falar racistas da modelo que vazaram nas redes e também promete levar o caso à Justiça.