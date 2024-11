“O que é dela tá guardado”, diz Andressa Urach após ter rosto ‘rasgado’ por Juju Ferrari

Andressa Urach protagonizou uma briga na última segunda-feira (25), contra a influencer Juju Ferrari. A modelo e produtora de conteúdo +18 cuspiu na influenciadora, que segurava uma taça de vidro. Em seguida, Juju revidou a atingindo no rosto, resultando em um corte em Andressa.

Andressa deixou a festa de seu empresário imediatamente e foi ao hospital e precisou levar quatro pontos no machucado. “Vou ter que levar ponto, olha isso. Arregaçou com a minha cara”, disse nas redes sociais.

No final da tarde desta terça-feira (26), a famosa se pronunciou sobre a confusão, alegando ter sido provocada por Juju durante a celebração na festa do empresário. Segundo ela, só não agrediu a rival porque está buscando evitar processos. Por outro lado, contou ter preferido cuspir em Juju para manifestar sua raiva às provocações. “O que é dela tá guardado”, disse em entrevista ao jornalista Luiz Bacci.

No Instagram, Juju também compartilhou uma mensagem aos seguidores nesta terça-feira (26) durante suas aulas de inglês.

“Bom dia, gente. Estou aqui, estou bem. Não se preocupem comigo, porque estou bem, ok? Estou aqui com a minha professora de inglês. Depois eu falo sobre a festa com vocês. Me esperem, beijos. E estou bem”, contou.

