Após gravar com 8 homens, Andressa Urach produz conteúdo adulto com ex-sogra filmado pelo filho da modelo

Após gravar com 8 homens, Andressa Urach produz conteúdo adulto com ex-sogra filmado por filho

Andressa Urach tem polemizado cada vez mais ao inovar na produção de seus conteúdos adultos. Após parar no hospital por gravar com oito homens e produzir conteúdo com a esposa do humorista Nego Di, o alvo da modelo foi a sogra.

A influencer e produtora de conteúdo adulto comunicou sua colaboração com a ex-sogra Beatriz, uma ex-professora de 49 anos. Segundo o UOL, Beatriz comentou que Andressa foi “muito carinhosa” na sugestão do conteúdo.

“No começo, fiquei receosa, mas depois percebi que era uma forma de me reinventar e de mostrar minha autoestima”, disse Beatriz.

Lucas, filho da ex-professora, e Andressa terminaram o relacionamento em outubro deste ano. O rapaz também é produtor de conteúdo adulto.

“Lucas não sabe que eu gravei com a Andressa, e confesso que não sei como ele reagiria. Mas isso é uma decisão minha, e me sinto confiante em experimentar algo novo”, contou a ex-sogra da modelo.

Por mais uma vez, Arthur Urach, 19, filho de Andressa, foi o responsável pelas gravações do conteúdo. O jovem costuma gravar os clipes da mãe com outros atores para as plataformas adultas.