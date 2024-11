Bissexual, Andressa Urach diz que “pegaria” Janja, esposa do presidente Lula

Andressa Urach polemizou mais uma vez durante uma entrevista ao jornalista Luiz Bacci no Instagram. A modelo e produtora de conteúdo adulto revelou que “pegaria” a primeira-dama e comentou sobre as últimas polêmicas envolvendo Janja, a esposa de Lula.

“Falando sério, não tenho nada contra ela, acho ela muito bonita, até pegaria a Janja. Tô brincando”, disse a famosa. “Mas não tenho nada contra ela, acho que ela está tendo um papel fundamental ao lado do Lula, teve umas declarações polêmicas recentes, mas eu digo assim, as pessoas têm as suas opiniões e essa opiniões devem ser respeitadas”, continuou a modelo, abordando o caso em que Janta xingou Elon Musk e polemizou.

“Cada um vai sofrer as consequências do que falar. Então, vamos respeitar. Independentemente de você não concordar com algo, por que você vai atacar, criticar ou até querer hype em cima das pessoas só porque elas pensam diferente de você? Eu acho que é respeitar”, completou Andressa Urach.

