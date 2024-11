Wanessa Camargo rompe o silêncio e confessa ser “nepo baby”

Aos 41 anos, Wanessa Camargo assumiu ser “nepo baby”, abordando o apoio que recebeu do pai, o cantor Zezé Di Camargo, de 61 anos, na construção da carreira. De acordo com a famosa, o artista sertanejo preparou uma equipe experiente para ajudar na trajetória da filha, a fim de impulsioná-la.

ANÚNCIO

“Foi muito importante nesse começo porque conhecia todo mundo e colocou os melhores profissionais para trabalhar comigo”, revelou ela em conversa com a CNN Brasil.

Durante o bate-papo, a cantora contou que, ao contrário do que muitos acreditam, ela não nasceu em família rica. A fama alcançou o grupo familiar quando ela tinha entre nove e dez anos. Nacionalmente, segundo ela, a artista passou a levar sua arte através da música aos 17 anos.

“Tive um professor em casa me contando todos os desafios que eu ia passar. Adiantou? Não. Porque adolescentes acham que sabem das coisas e tudo o que os pais falam achamos que vai ser diferente, mas não deixa de ter sido uma grande inspiração”, disse ela à CNN.

Leia mais:

Nepo baby e construção da carreira

Nepo baby é um termo que classifica diversas personalidades que tiveram o privilégio do reconhecimento por já terem familiares famosos. Se trata de uma abreviação de “nepotism baby”, ou seja bebê do nepotismo. Haja vista a facilidade de reconhecimento, o termo se popularizou.

“Meu pai tem duas qualidades que eu sempre admirei muito que são a humildade e a disciplina, e isso posso dizer que eu aprendi com ele”, contou Wanessa.

ANÚNCIO

Apesar do apoio do pai, a primeira empresária foi a mãe Zilu Godói, já que Zezé pretendia ajudar a filha indiretamente. Wanessa lançou o primeiro álbum em 2000, quando tinha 18 anos.

“Aprendi muita coisa no meu começo na música porque eu tinha os melhores profissionais, muito melhores que eu, para trabalhar comigo e isso me deu base para hoje entender como funciona uma carreira”, comentou a filha do sertanejo.