Eduardo Bolsonaro celebra contratação de Jojo Todynho para campanha publicitária: “Parabéns à Havan”

Eduardo Bolsonaro parabenizou Luciano Hang, neste sábado (23), pela parceria com Jojo Todynho para uma campanha publicitária da Havan. Por meio de suas redes sociais, o deputado federal da PL-SP gravou um vídeo na frente da loja, discursando sobre a contratação da influenciadora digital.

“Eu estou na frente da Havan para dar parabéns à Havan por ter patrocinado a Jojo Todynho. Que venha muito retorno para a Havan que teve coragem de fazer isso” , disse Eduardo Bolsonaro em seu perfil no Instagram. O deputado ainda mencionou o “cancelamento” da famosa após seu posicionamento político recente.

Jojo participará de uma série de gravações focadas nas campanhas publicitárias da empresa Havan após sua contratação.

“Estamos muito felizes com a vinda da Jojo, que chega para somar com nossa marca. Saímos do aeroporto já cancelando tudo. Aqui não terá nada de preço alto é só preço véio”, disse Luciano Hang em tom de brincadeira.

A famosa polemizou recentemente pela possível perda de seus contratos com outras marcas, especulada pela web devido aos seus últimos posicionamentos políticos. No entanto, a famosa negou parte dos boatos.