“Realizei um fetiche”, diz Andressa Urach ao gravar conteúdo adulto com mulher do ex-BBB Nego Di

Na última quarta-feira, dia 20 de novembro, a influenciadora Andressa Urach, de 37 anos, usou seu perfil no Instagram para revelar que gravou um conteúdo adulto com Gabriela Sousa, esposa do ex-BBB Nego Di.

O humorista está preso desde julho deste ano e é investigado por estelionato, sob acusação de ter lesado mais de 300 pessoas que compraram produtos através de sua loja virtual, a ‘Tadizuera’.

Nos stories, Urach, que recentemente foi parar no hospital em São Paulo com ‘intensa dor pélvica’ após gravar filme pornô com oito homens, contou que gravar com a esposa do ex-BBB foi a realização de um fetiche.

“Gente, realizei um fetiche maravilhoso com a Gabi, mulher do Nego Di. Quarta-feira estará disponível nas nossas plataformas. Já aproveita e segue a Gabi aí. Olha, vocês não tem noção. Que mulher maravilhosa!”, declarou.

No feed, a influenciadora acrescentou uma foto ao lado de Gabriela e escreveu: “Quarta-feira tem conteúdo! Vocês estão preparados? Nego Di me emprestou essa maravilhosa”.

Há duas semanas, Gabriela Sousa anunciou em seu Instagram sua entrada para o mundo do conteúdo adulto. “Foi aqui que pediram um ‘exclusivo para fãs’? Nossa visita íntima está agendada. Te espero lá, dia 07/11, quinta-feira”, escreveu.

No vídeo do anúncio, a esposa de Nego Di aparece de biquíni branco, com a escrita ‘Only Fans’, em uma praia.