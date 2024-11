Modelo Andressa Urach é internada com intensa dor pélvica: “quem mandou aprontar?”

Famosa por sua participação em reality shows e por produzir conteúdo adulto em plataformas pagas, a modelo Andressa Urach foi parar no hospital em São Paulo com “intensa dor pélvica” após gravar filme pornô com nada menos do que oito parceiros.

Em seus stories, a modelo atualizou seus seguidores sobre o estado de saúde:

“Estou com muita dor pélvica e vamos fazer uma tomografia para ver se está tudo bem. Quem mandou aprontar...”, disse.

A ex-miss Bumbum disse que foi tratada com muito cuidado pelos médicos e elogiou o atendimento e a comida do hospital. Embora não tenha identificado onde está internado, ela deixou escapar no comentário que “tá meio friozinho aqui em São Paulo”, deixando claro que está na Capital.

PORNÔ COM 8

Sempre polêmica, Andressa havia acabado de filmar um vídeo pornô com um cadeirante e em seu último trabalho, intitulado “Gang”, ela fazia sexo com oito atores, todos conhecidos do mercado pornográfico: Ton Fernandes, Fabrício Nunes, Alemão, Tony Tigrão, Igor Gomes, Matheus Lupan, Kylian e Husky.

Foi durante a gravação que ela teria se machucado e sido socorrida pelo seu filho, que é responsável pelas gravações de seus filmes.