Cariúcha passa por cirurgia plástica de 7 horas e dispara: “Continuo bonita pra caramba”

Aos 34 anos, Cariucha passou por uma cirurgia de lipoaspiração no último sábado (23), com a duração de sete horas no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Em uma atualização por meio de suas redes sociais, a apresentadora e ex-Fazenda disparou em uma publicação: “Deixei de ser toda natural, mas continuo bonita pra caramba”.

ANÚNCIO

Além disso, a comunicadora utilizou seus stories para informar que ficará de repouso por um tempo. Segundo ela, sua casa passou por algumas modificações para acomodá-lo no processo.

“Gente, botaram a cama na minha sala porque os quartos são lá em cima e eu não posso subir escada. Aí, eles fizeram essa adaptação aqui, minha caminha na sala. Eu durmo aqui, tomo banho ali [apontou]”, informou Cariúcha.

Leia mais:

Ao falar da cirurgia, o cirurgião José Cury, responsável pelo procedimento, conversou com o portal LeoDias e deu mais detalhes:

“Ela foi encaminhada para a sala de recuperação anestésica, onde foi mantida por 1h30. Em seguida, foi para o quarto. O resultado cirúrgico foi alcançado com sucesso, totalmente dentro das expectativas da paciente e da equipe. Já foi realizado o primeiro atendimento de pós-operatório com drenagens pela equipe de fisioterapia, e a paciente se alimentou bem. Ela segue se recuperando do procedimento cirúrgico. O resultado final será por volta de 3 meses”, revelou o especialista.