Leilão de Ronaldo Fenômeno: Look ousado e namorado de Ana Maria se destacam

Ana Maria Braga não poupou nenhum centavo no look usado para ir ao leilão promovido pelo ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno. Aos 75 anos, a apresentadora do ‘Mais Você’ (TV Globo) usou um vestido de gala cheio de brilho e com um recorte na barriga.

Ana Maria Braga não foi sozinha ao leilão promovido pelo ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno. Na publicação ela fez questão de mostrar que estava acompanhada do namorado, o jornalista Fábio Arruda, de 54 anos.

“Rumo aos Galáticos, primeiro leilão beneficente da Fundação Fenômenos do nossos amigos”, disse ela ao compartilhar as fotos tiradas em sua mansão.

Ana Maria recebe elogios na web após mostrar vestido de gala

As fotos publicadas no feed do Instagram foram aprovadas pelos fãs, que não pouparam comentários positivos. É só clicar no vídeo para ver a grande quantidade de “Uau” que Ana recebeu.

Há também quem não poupe caracteres para falar sobre a apresentadora das manhãs da TV Globo: “Ana Maria! Seu nome é sinônimo de talento, carisma e autenticidade. Você não apenas ilumina as telas, mas transforma vidas com sua energia única. Sua trajetória é um espetáculo, e o Brasil 🇧🇷 aplaude a artista incrível que você é. Continue brilhando como você sabe! Que Deus abençoe”.

Ana Maria Braga e Fábio Arruda Fãs elogiam a apresentadora do 'Mais Você' ao publicar foto ao lado do namorado (Instagram @anamariabragaoficial/Reprodução)

Quando Ana Maria e Fábio Arruda começaram a namorar

O namoro de Ana Maria Braga e Fábio Arruda foi assumido publicamente apenas em 2023, mas o casal já estava junto desde o primeiro semestre do ano anterior. Porém, mesmo assumindo o romance, é raro ver fotos deles juntos, afinal, ambos optaram por manter a vida pessoal longe dos holofotes e das redes sociais.

Ana Maria Braga já fez uma loucura de amor caríssima

Recentemente, no ‘Mais Você’, Ana Maria contou para Tati Machado e Alessandro Jodar que fez uma loucura de amor bem cara. Ela viajou mais de 16 horas até Dubai, nos Emirados Árabes, para encontrar um namorado, que foi mantido em segredo. Segundo a apresentadora das manhãs da TV Globo, ela foi e voltou ao Brasil no mesmo voo.

“Eu consegui, de uma vez só, sair daqui, ir para Dubai, descer e voltar no mesmo avião. Viajei 16 horas para ir, parei, dormi quatro horas, fiz tanãnã, voltei para o aeroporto e esperei o avião que vinha de volta”, disse a famosa.