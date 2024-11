Sônia Abrão responde com ironia após crítica de Ana Maria Braga

A apresentadora Sônia Abrão, conhecida por seu programa vespertino sobre o mundo das celebridades, rebateu uma crítica feita por Ana Maria Braga. Durante uma conversa no Mais Você, a apresentadora da TV Globo comentou sobre “programas de fofoca” que, segundo ela, inventam histórias e acabam propagando informações distorcidas.

Ao ouvir a declaração, Sônia não hesitou em expressar sua insatisfação com o comentário, defendendo o trabalho realizado por ela e outros profissionais do segmento.

Ana Maria Braga, ao lado de Angélica, mencionou que o tempo se encarrega de “aplainar todas as mentiras” e comentou que algumas emissoras de televisão vespertinas “falam cada coisa” sobre sua vida pessoal e carreira. Angélica, que participou do bate-papo, apoiou a colega, afirmando que é “irresponsável mexer com a vida das pessoas de forma tão profunda”.

Resposta de Sônia Abrão às críticas

Incomodada com as palavras de Ana Maria, Sônia usou seu programa para rebater o comentário. Ela explicou que programas como o dela são frequentemente rotulados como “fofoca”, mas que na realidade buscam relatar o cotidiano de famosos e acontecimentos no mundo artístico com seriedade. Em tom direto, ela comentou: “A Ana simplesmente resolveu esculhambar programas de fofoca, como o nosso e os da concorrência, sem necessidade alguma de fazer isso”.

Além disso, Sônia destacou que a declaração de Angélica foi “absolutamente desnecessária” e criticou a postura de ambas as apresentadoras, afirmando que elas “perderam a chance de ficar caladas”. Para Sônia, o posicionamento das colegas reforça estereótipos ultrapassados sobre o jornalismo de entretenimento.

No decorrer da resposta, Sônia também abordou a visão que o público tem sobre a cobertura jornalística das celebridades. Segundo ela, os profissionais de entretenimento desempenham um papel importante no setor de comunicação e merecem respeito por isso. Ao final, a apresentadora lamentou o que considera um “discurso raso e batido” e declarou que não será complacente com essas críticas.