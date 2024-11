Bebê viraliza ao se vestir como Ana Maria Braga em mêsversário temático

Uma bebê de apenas quatro meses encantou a internet ao comemorar seu mêsversário vestida como a apresentadora Ana Maria Braga. A pequena Laura, caracterizada como a icônica apresentadora, foi o destaque da festinha que teve como tema o programa “Mais Você”, uma homenagem de seus pais ao programa que faz parte de suas vidas e de muitas famílias brasileiras. De acordo com o GShow, o evento contou com decoração personalizada, bolo temático e até com os pais usando bicos de papagaio em referência ao Louro Mané, companheiro inseparável de Ana no programa.

ANÚNCIO

Durante o quadro “Feed da Ana” no programa “Mais Você” da última quarta-feira (6), Ju Massaoka compartilhou o vídeo que viralizou nas redes sociais, já com milhares de visualizações. “Olha que coisa mais fofinha! Um casal lá de Búzios, no Rio de Janeiro, decidiu celebrar o mêsversário da filha deles homenageando o programa”, contou Ju, evidenciando o carinho dos pais pelo programa e pela apresentadora.

Foto: Reprodução/ Globo

Ana Maria Braga, que estava afastada das gravações por testar positivo para Covid-19, assistiu ao vídeo da homenagem de sua casa e ficou visivelmente emocionada com o gesto. A apresentadora expressou sua gratidão e o impacto de estar presente no cotidiano de tantas famílias ao longo dos anos: “Me sinto muito emocionada e agradecida. É uma alegria estar no coração das pessoas e ver o programa fazer parte da vida de um casal jovem, com uma homenagem tão bonita ao bebê deles”, disse ela, destacando o vínculo construído com seu público ao longo de 25 anos no ar.

Curiosamente, Laura chorou em suas três celebrações de mêsversário anteriores, mas desta vez, caracterizada como Ana Maria, permaneceu tranquila, o que levou a apresentadora a brincar: “Laurinha sabe das coisas! Um beijo, Laurinha!”. A festa criativa se tornou um verdadeiro viral nas redes sociais, com internautas elogiando a fofura de Laura e a originalidade dos pais em homenagear Ana Maria Braga e o “Mais Você”.