Presa sob suspeita de participar de esquema criminoso, bailarina do Faustão já foi detida por desacato na pandemia

A influenciadora digital e ex-bailarina do Faustão, Natacha Horana, de 33 anos, foi presa nesta terça-feira (19) em São Paulo, acusada de envolvimento com organizações criminosas e lavagem de dinheiro. A prisão preventiva foi cumprida pela Polícia Civil, com apoio da Receita Federal e do Ministério Público do Rio Grande do Norte.

Durante a operação, foram apreendidos quatro celulares, um notebook, câmeras fotográficas, relógios, um HD externo, documentos e R$ 119.650 em espécie, além de um veículo Mercedes-Benz C300. Natacha alegou que o carro era emprestado, e o bem aguarda a identificação do responsável legal.

Em suas redes sociais, o perfil de Natacha publicou uma nota alegando que sua prisão foi um equívoco. Segundo a defesa, a famosa jamais praticou qualquer ato ilícito. Confira a postagem:

Prisão por desacato na pandemia

Em julho de 2020, Natacha havia sido presa em Balneário Camboriú (SC), durante a pandemia de Covid-19, segundo informações da Revista Quem. Na época, a Polícia Militar foi chamada após denúncias de uma festa com mais de vinte convidados e som alto, violando as medidas de isolamento social que estavam em vigor. A dançarina foi presa por desacato, mas o inquérito foi arquivado em 2021 e não resultou em punições.

Agora, com sua prisão em São Paulo, ela está enfrentando acusações bem mais graves, ligadas a crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e envolvimento com organizações criminosas.

A influencer carrega em seu currículo o trabalho como bailarina do Faustão entre 2015 e 2022. Natacha integrou o balé de Fausto Silva na Globo e na Band.