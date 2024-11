As desculpas de Ed Motta: Cantor demitiu um funcionário durante show

Cantor demite funcionario no palco do Rock The Mountain de 2024

O cantor Ed Motta pediu desculpas ao público que estava em seu show no Rock The Mountain, festival que aconteceu no domingo, 17 de novembro, no Rio de Janeiro, por ter perdido a paciência e demitido um funcionário em pleno palco.

Circula nas redes sociais um vídeo onde Ed Motta, de 53 anos, culpa e demite um funcionário durante o seu show no Rock The Mountain. A celebridade diz que o responsável pela pré-produção no palco, chamado de rodie, prejudicou sua performance e se mostra (na frente de todo o público) muito revoltado com a situação.

Com o microfone na mão, Ed avisa que o funcionário está fora: “Eu tinha falado que você ia ficar, mas este é o último show que você faz”. O cantor ainda pede para que o agora ex-rodie saia de perto dele.

Ed Motta é alvo de críticas na web ao demitir funcionário durante o show

Com o vídeo viralizando, Ed Motta voltou a ser duramente criticado nas redes sociais. Fãs do músico afirmam que ele perdeu o controle e que sua postura no palco não foi nada elegante: “Diminuir alguém diz muito sobre uma pessoa. A soberba antecede a ruína”, disse um fã.

“Estava no show e não achei respeitosa a atitude do artista de levar para o público os problemas que estavam acontecendo. Fui pra ver o show e curtir as músicas e em cada nova música um novo atrito aparecia. Decepcionou! Além do mais, muito feio suas atitudes com sua equipe, inclusive ‘demitindo’, na frente de todo o público uma pessoa da produção, a quem expôs de uma forma pouco cuidadosa”, escreveu uma pessoa no X.

Ed Motta se pronuncia sobre a demissão do funcionário

O cantor, de 53 anos, resolveu falar abertamente sobre o caso que viralizou nas redes sociais. Após ser alvo de duras críticas, ele afirmou que deveria ter mais “sangue de barata” e que o problema foi muito maior do que parece, ao responder um comentário.

“Foram menos cuidadosos e profissionais comigo. Todos recebem o mesmo cachê, o nível dos erros cometidos hoje comprometeram a minha performance e consequentemente da banda. Não foi coisa pouca, foi grave, sério. Mas eu deveria ter inteligência emocional (sangue de barata) mais aguçada. Pedi desculpas pelo ocorrido no show e peço novamente”.