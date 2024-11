Bruna Marquezine e João Guilherme curtem momento romântico com trilha de João Lucas

No último domingo (17), Bruna Marquezine e João Guilherme compartilharam momentos românticos em suas redes sociais. O casal, que assumiu o namoro publicamente em agosto, surgiu cantando a música Tudo Outra Vez, de João Lucas, marido de Sasha Meneghel.

ANÚNCIO

Conforme publicado pela Revista Glamour, durante o vídeo gravado dentro de um carro, a atriz brincou: “Se depender desse carro, essa música vai entrar para o Top 50 Brasil. Entra ainda hoje se depender desse carro aqui”.

O momento descontraído continuou quando outra música de João Lucas começou a tocar. João Guilherme adiantou que o clipe do amigo seria lançado no dia seguinte.

Em tom animado, Bruna brincou: “Nossa, ele sabe até o horário!”. O vídeo, que ganhou destaque nas redes sociais, reforçou o clima de proximidade e diversão entre o casal.

LEIA TAMBÉM: Bruna Marquezine e João Guilherme trocam beijos e carinhos em show de Marina Sena

Bruna e João assumiram o relacionamento no dia 5 de agosto, durante a festa de aniversário da atriz, que completou 29 anos.

Na ocasião, João Guilherme fez uma declaração apaixonada nos Stories, celebrando a nova fase ao lado da atriz. Desde então, os dois têm aparecido juntos em eventos e nas redes sociais, encantando os fãs com sua química.

ANÚNCIO

Além do romance, a amizade de Bruna com Sasha Meneghel também foi destacada no vídeo. Sasha e João Lucas, que se conheceram por intermédio de Bruna, elogiaram a atriz por sua capacidade de unir pessoas.

Em uma entrevista recente, Sasha comentou sobre a longa amizade com Bruna: “Ela é uma pessoa muito especial, que está comigo nos momentos bons e difíceis. É raro ter alguém assim na sua vida”.

LEIA TAMBÉM: Jantar com ostras marca noite inesquecível entre João Guilherme e Bruna Marquezine: “Quase tive um orgasmo enquanto comia”