Jantar com ostras marca noite inesquecível entre João Guilherme e Bruna Marquezine: “Quase tive um orgasmo enquanto comia”

Durante sua recente participação no programa “Alma de Cozinheira”, transmitido pelo canal GNT na última quarta-feira (6), João Guilherme compartilhou uma lembrança marcante ao lado de Bruna Marquezine. Em uma conversa descontraída, o ator revelou uma experiência única que envolveu um jantar repleto de sabor e emoção.

De acordo com o GShow, ele contou que a noite, repleta de boas memórias, começou em um restaurante especial, um dos favoritos do casal, que oferecia um menu degustação harmonizado com vinhos. Segundo ele, a experiência gastronômica foi tão intensa que quase sentiu uma “explosão de prazer” enquanto degustava os pratos.

“Ah, posso falar uma coisa que foi bem boa? A gente foi a restaurante que eu acho que é o nosso favorito. Quase tive um orgasmo enquanto comia. E esse restaurante acompanhava não só menu degustação, mas uma harmonização com vinhos”, disse João.

O relato foi feito quando a apresentadora Sabrina Sato, que conduzia o bate-papo, perguntou sobre uma lembrança em que “sexo e comida” combinaram. João, então, lembrou desse jantar especial e descreveu a sensação única de estar apaixonado pela vida naquele momento. Ele relembrou que, ao deixar o restaurante, ambos seguiram para casa e continuaram aproveitando a noite. Para ele, foi uma das ocasiões mais intensas e interessantes que viveram juntos.

“Aí a gente chegou em casa nesse mesmo clima. E nossa! Foi uma das noites mais interessantes que a gente teve. Saímos do restaurante para o primeiro lugar na casa para poder resolver isso, porque foi ótimo. E eu sei que tem muito a ver com o prazer que a gente sentiu naquela noite comendo”.

João também mencionou que o jantar incluiu ostras, um alimento conhecido popularmente por suas propriedades afrodisíacas, apesar da falta de comprovação científica. Entre risos e brincadeiras, ele destacou que as ostras podem ter contribuído para o clima de romance que pairava naquela noite.