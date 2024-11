Bruna Marquezine e João Guilherme brilham como Romeu e Julieta em festa de Halloween

Na madrugada de sábado para domingo, a atriz Giovanna Lancellotti organizou uma festa de Halloween que reuniu várias celebridades em um evento temático animado. A festa, que contou com a presença de amigos e colegas famosos, foi marcada pela criatividade nas fantasias. De acordo com o GShow, entre os destaques da noite, Bruna Marquezine e João Guilherme chamaram atenção ao encarnarem o icônico casal Romeu e Julieta, oferecendo um toque romântico e teatral à celebração.

A anfitriã Giovanna, com seu noivo Gabriel, também entrou no clima e se fantasiou de palhaço, contribuindo para a atmosfera festiva e, ao mesmo tempo, assustadora do evento. Outros casais também se destacaram com fantasias em dupla, como Agatha Moreira e Rodrigo Simas, além de Cinthia Dicker e Pedro Scooby, que escolheram trajes coordenados para a ocasião.

Foto: Instagram

Fantasias criativas marcam a celebração

A reunião de famosos trouxe uma diversidade de estilos e temas, evidenciando a originalidade nas escolhas das fantasias. A presença de Bruna e João com o visual inspirado na obra de Shakespeare adicionou um toque clássico ao Halloween, enquanto outros optaram por fantasias mais modernas e divertidas. As redes sociais foram tomadas por registros da noite, com fotos e vídeos que mostraram o clima descontraído e a interação entre as personalidades presentes.

Para muitos dos convidados, o evento foi uma oportunidade de se divertir e exibir a criatividade nas escolhas de roupas, sem deixar de lado o glamour típico das celebrações entre celebridades. As fantasias caprichadas, incluindo maquiagem e detalhes únicos, refletiram a dedicação dos participantes em transformar a noite em uma experiência memorável.