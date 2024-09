Marcada para estrear no Disney+ em 22 de novembro, ‘Amor da Minha Vida’ é uma série original da plataforma, que promete trabalhar sob as camadas das (des)ilusões amorosas ao longo da trama. A produção, com a classificação indicativa 18+, contará com diversas cenas quentes e marcantes, abordando as variadas fases de um relacionamento.

Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros - responsáveis por dar vida a Bia e Victor, uma dupla inseparável de amigos - estrelam a produção incorporando as experiências de seus personagens, em um caminho de amadurecimento e descobertas durante a trama.

Criada por Matheus Souza, com direção dele, René Sampaio, Tatiana Fragoso, ‘Amor da Minha Vida’ também conta com Bruna Marquezine como codiretora da obra. Matheus Souza assina o roteiro junto de Juliana Ariripe, Luíza Fazio, Bryan Ruffo, Nataly Neri.

O elenco da série, uma produção da Intro Pictures junto com a Barry Company, conta com os seguintes talentos: Sophia Abrahão, Danilo Mesquita, Malu Rodrigues, Rayssa Bratillieri, Ana Hikari, Agda Couto, Pâmela Morais, Fernanda Paes Leme, Cissa Guimarães, João Guilherme, David Reis, João Villa, Bruna Spínola e outros.

Amor da Minha Vida chega com exclusividade na plataforma do Disney+ em 22 de novembro.

‘Amor da Minha Vida’: Série +18 do Disney+ traz Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros em dilemas amorosos envolventes (Reprodução/Disney+)

The Last Of Us recebe trailer impactante para segunda fase

‘The Last Of Us’, das franquias de games mais aclamadas da década, recebeu o trailer da segunda temporada de sua adaptação em série, no HBO Max. A produção, prevista para ser lançada em 2025, apresentou os primeiros visuais do teaser nesta quinta-feira (26).

A segunda temporada tem como objeto narrar os eventos do segundo game da franquia, trazendo novos desafios à dupla de protagonistas. Conforme o teaser, Pedro Pascal (“The Mandalorian”) retorna como Joel e Bella Ramsey (“Game of thrones”) como Bella. Os dois terão que lidar com mais desafios envolvendo criaturas mortais, a fim de sobreviver em mais uma fase.

Confira o trailer da produção: