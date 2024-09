2ª temporada de ‘The Last Of Us’ recebe trailer impactante; confira

‘The Last Of Us’, das franquias de games mais aclamadas da década, recebeu o trailer da segunda temporada de sua adaptação em série, no HBO Max. A produção, prevista para ser lançada em 2025, apresentou os primeiros visuais do teaser nesta quinta-feira (26).

A segunda temporada tem como objeto narrar os eventos do segundo game da franquia, trazendo novos desafios à dupla de protagonistas. Conforme o teaser, Pedro Pascal (“The Mandalorian”) retorna como Joel e Bella Ramsey (“Game of thrones”) como Bella. Os dois terão que lidar com mais desafios envolvendo criaturas mortais, a fim de sobreviver em mais uma fase.

Além do sucesso nos games, ‘The Last Of Us’ foi um grande sucesso em 2023, sendo uma das séries mais indicadas ao Emmy no ano. Assista ao trailer oficial completo:

Leia mais:

Feiticeiros na área

Eles estão de volta! ‘Os Feiticeiros Além de Waverly Place’ chega no Disney+ em 4 de dezembro, retornando com os produtores executivos Selena Gomez e David Henrie como os icônicos irmãos Russo. A produção já conta com trailer oficial e materiais de divulgação.

Finalmente os fãs dos feiticeiros mais encrenqueiros da Disney terão seu momento com a sequência da franquia, trazendo um elenco com a liderança de David Henrie e Janice LeAnn Brown, além de Selena Gomez como estrela convidada. O spin-off é um dos mais aguardados até o momento!

Confira a sinopse da trama:

“Os Feiticeiros Além de Waverly Place acompanha o agora adulto Justin Russo, que escolheu levar uma vida normal e mortal com sua família Giada, Roman e Milo. Quando sua irmã, Alex, traz Billie para casa para pedir ajuda, Justin percebe que precisa tirar suas habilidades mágicas da gaveta para guiar a aprendiz de feiticeira, enquanto cuida de suas responsabilidades diárias e protege o Mundo Mágico.”