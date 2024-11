Bruna Marquezine e João Guilherme trocam beijos e carinhos em show de Marina Sena

Na madrugada desta sexta-feira (15), Bruna Marquezine e João Guilherme protagonizaram um momento romântico durante o show de Marina Sena, realizado na casa de espetáculos Audio, em São Paulo. O evento marcou o encerramento da turnê Vício Inerente da cantora mineira, que contou com um público animado e a presença de diversos famosos.

Conforme noticiado pela Revista Quem, o casal, que está junto desde o início deste ano, chamou a atenção ao trocar beijos apaixonados enquanto curtiam as músicas da artista. Vestidos com looks modernos, eles esbanjaram sintonia e foram fotografados em clima de total descontração. Além do romance, o evento reuniu personalidades como Foquinha, Lucas Guedes e Juliano Floss, namorado de Marina.

Presença marcante e apoio à música nacional

Bruna e João não economizaram sorrisos enquanto acompanhavam a performance vibrante de Marina Sena no palco. A atriz, que recentemente encerrou gravações de um novo projeto, mostrou apoio à música nacional ao prestigiar a cantora. Já João, conhecido por seu estilo despojado, demonstrou animação ao dançar ao lado da namorada.

Bruna Marquezine e João Guilherme no show da cantora Marina Sena - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

A noite ainda contou com presenças ilustres na plateia, incluindo familiares de Bruna. Os pais da atriz, Telmo e Neide Maia, foram vistos acompanhando o show ao lado de amigos próximos. Sasha Meneghel, amiga de longa data de Bruna, também marcou presença no evento, reforçando o clima de confraternização.

Marina Sena encerra turnê com estilo

O espetáculo, que marcou o fim da turnê de Marina, trouxe sucessos como Por Supuesto e Voltei Pra Mim, acompanhados por um público entusiasmado. A cantora encerrou o show agradecendo aos fãs pelo apoio e destacando a importância de celebrar a música brasileira. O momento especial reforçou o prestígio da artista como uma das mais queridas da cena nacional atual.