Qual grife Bruna Marquezine usou ao lançar a 1ª temporada de ‘Amor da Minha Vida’

A atriz vestiu dois looks da marca italiana Ferragamo no lançamento da 1ª temporada de ‘Amor da Minha Vida’, série original Disney+

A atriz Bruna Marquezine arrasou no lançamento da 1ª temporada da série ‘Amor da Minha Vida’, da Disney +, ao passar pelo tapete vermelho do Jockey Club do Rio de Janeiro com um vestido de escamas luxuoso criado por uma marca internacional.

Qual a grife do vestido usado por Bruna Marquezine no lançamento da série Disney+

A atriz Bruna Marquezine , protagonista da série ‘Amor da Minha Vida’ (Disney+), escolheu um vestido de escamas criado pela grife italiana Ferragamo. Além do tapete vermelho, a celebridade também usou outro look da marca de luxo ao falar sobre a produção inédita, onde também trabalha como codiretora.

O primeiro look foi um minivestido de mangas compridas desenvolvido artesanalmente com aplicações de 58 filas de escamas de pele envernizada, que foram cuidadosamente aplicadas, e conferem um efeito metálico lacado em todo o vestido. Uma versão especial da Hug Bag, com o mesmo acabamento do vestido, complementou o visual.

O segundo look usado por Bruna foi um casaco sem manga, com silhueta ajustada e lapela larga, usado como vestido para a ocasião.

Bruna Marquezine Atriz usou um casaco sem manga, com silhueta ajustada e lapela larga e também um minivestido de mangas compridas, ambos da grife italiana Ferragamo ( Ferragamo/Divulgação)

Bruna Marquezine detalha a série ‘Amor da Minha Vida’ na D23

A protagonista aproveitou a D23, que aconteceu em São Paulo, para dar detalhes importantes sobre a 1ª temporada de ‘Amor da Minha Vida’, disponível no Disney+ a partir do dia 22 de novembro.

Ela se emocionou ao falar que a série é muito especial não apenas para o seu currículo, mas também para sua vida, já que este é um projeto que ficou no papel por um período grande: “Eu sou completamente apaixonada e tenho certeza que vocês vão conseguir se identificar”.

O ator Sérgio Malheiros, par romântico da personagem vivida por Bruna, e o diretor René Sampaio também estiveram na primeira D23 Brasil, onde os fãs conseguiram assistir a cinco minutos da produção.

O que foi descoberto sobre a série de Bruna Marquezine no Disney+

A 1ª temporada da série ‘Amor da Minha Vida’ coloca Bruna e Malheiros vivendo Bia e Victor, dois amigos inseparáveis e confidentes que falam sobre suas desilusões e passam por uma jornada de amadurecimento e conexão dos personagens.

Além dos protagonistas, a série do Disney+ conta com João Guilherme, Sophia Abrahão, Danilo Mesquita, Malu Rodrigues, Rayssa Bratillieri, Ana Hikari, Agda Couto, Pâmela Morais, Fernanda Paes Leme, Cissa Guimarães, David Reis, João Villa e Bruna Spínola no elenco.