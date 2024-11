Juju Penido, atriz estreante, tem chamado atenção do público no SBT com sua interpretação da vilã Lavínia na novela infantil “A Caverna Encantada”. No papel da antagonista, que é uma excelente aluna, mas tem dificuldades em ser uma boa amiga, Juju falou sobre sua experiência.

ANÚNCIO

“Estou super feliz com esse meu primeiro trabalho na TV. Estou amando de verdade! Todos os dias encaramos novos desafios, mas com esforço e dedicação superamos eles!”, disse.

Apesar das semelhanças com sua personagem, que também se preocupa em estar sempre bem apresentada, Juju destaca as diferenças entre ela e Lavínia.

“A Lavínia não é humilde, é muito arrogante e essas são nossas maiores diferenças”, diz a atriz mirim.

Juju Penido é destaque em “A Caverna Encantada” no SBT como pequena vilã da trama (Reprodução/Lourival Ribeiro)

Leia mais:

Mudanças

A jovem atriz, que se mudou de Belo Horizonte para São Paulo com a mãe, afirmou estar adorando a nova fase da vida, apesar da saudade do pai e do irmão.

“A minha mudança de Belo Horizonte para São Paulo está sendo incrível, está sendo muito legal fazer amizades novas e minha escola é bem legal. Também estou amando meu trabalho”, comenta a atriz.

“A Caverna Encantada” está disponível no Disney+ e vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 20h45, no SBT.