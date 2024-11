“Na Linha de Fogo”: o que se sabe sobre o filme que marca a parceria entre Globo e Disney

“Na Linha de Fogo” é o primeiro filme da parceria entre Globo e Disney e já está em gravações no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. O anúncio do longa aconteceu durante a D23 Brasil – Uma Experiência Disney, evento realizado em São Paulo no último fim de semana, com a presença de José Júnior, idealizador do AfroReggae Audiovisual.

A colaboração entre Globo e Disney, firmada em 2023, prevê a produção de quatro longas que serão lançados nos cinemas, com “Na Linha de Fogo” sendo o primeiro a chegar às telonas, em 2026.

Em fase de gravação desde outubro, o filme retrata a luta pelo controle territorial nas favelas do Rio de Janeiro, explorando os dilemas éticos de policiais e o impacto devastador da violência nas comunidades.

A produção, que promete ser uma superprodução com efeitos especiais, helicópteros e blindados, é dirigida por Afonso Poyart e tem no elenco William Nascimento, Dilsinho Oliveira, Nathalia Dill, Juliano Cazarré, Maria Ceiça e outros grandes nomes. Além de José Júnior, o filme conta com o roteiro de João Paulo Horta, com colaboração de Afonso Poyart e outros roteiristas, e a consultoria de Marcus Vinicius Braga.

“Na Linha de Fogo” é uma produção AfroReggae Audiovisual, com coprodução da Star Original Productions – selo da The Walt Disney Company dedicado ao cinema nacional.