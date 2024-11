A produção de “Medley”, filme produzido pela Panorâmica e baseado no livro de Keka Reis, teve suas gravações iniciadas no Rio de Janeiro, com Mel Maia dando vida à protagonista Lola. A atriz passou por uma transformação em seu visual para sua nova personagem.

Mara Lobão e Rodrigo Montenegro comandam a produção e supervisão artística de “Medley”, além do elenco integrado por Mel Maia, André Ramiro, Mariana Lima, Leona Cavalli, Alana Cabral, Guthierry Soter, Pedro Manoel Nabuco e Valen Gaspar.

O roteiro foi escrito pela autora Keka Reis com a consultoria de Carolina Kotscho, além da direção de Ana Luiza Azevedo.

“Mel Maia atua desde criança e tem uma sensibilidade incrível. Ela tem uma qualidade rica para o cinema, um talento que fala pelo olhar. Ela é incrível e está sendo prazeroso ver como ela enxerga a sua personagem e como ela traduz o que está no papel”, comenta Ana Luiza.

Após assumir os cachos para personagem, Mel Maia inicia gravações para o filme “Medley” (Ajota Nunes/Reprodução)

A trama apresenta Lola, uma talentosa nadadora que enfrenta um bloqueio emocional que a impede de nadar no estilo borboleta. A dificuldade da adolescente está possivelmente ligada à ausência de seu pai, cuja imagem ela não consegue recordar.

Durante as férias em uma pequena cidade interiorana, Lola se apaixona, faz novas amizades e se junta a um time de natação local em um contexto que coloca seus seus medos e traumas contra a parede.

“Medley é o filme mais delicado e sensível que já produzimos. É uma história que fala da difícil relação entre mãe e filha, da única relação que é possível diante da ausência dolorida do pai. Tenho certeza que o público vai se emocionar com a história de superação e crescimento da Lola”, diz Mara Lobão.