‘Sonic 3′: O elenco principal desembarca no país em dezembro (saiba o motivo)

Os atores Ben Schwartz, James Marsden e Tika Sumpter estarão no Brasil para divulgar o terceiro filme de ‘Sonic’. Segundo a Paramount Pictures, o trio está confirmado na CCXP24, que acontece na São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, 1,5km).

Ao lado do diretor dos três filmes da franquia, Jeff Fowler, e dos produtores Neal Moritz e Toby Ascher, os astros de ‘Sonic’ participam de um painel, que contará com a apresentação de conteúdos exclusivos do filme, marcado para o dia 7 de dezembro.

No terceiro longa da franquia, Sonic retorna ao lado de Knuckles e Tails em sua aventura mais emocionante até agora, enfrentando um novo e poderoso adversário, Shadow, um vilão misterioso com poderes diferentes de tudo o que já enfrentaram antes. Com suas habilidades excepcionais, a Equipe Sonic vai buscar uma aliança improvável na esperança de deter Shadow e proteger o planeta.

Os astros Jim Carrey e James Marsden retornam aos seus papéis como Dr. Robotnik e Tom Wachowski. Ben Schwartz, Idris Elba e Colleen O’Shaughnessey também reprisam a dublagem de Sonic, Knuckles e Tails respectivamente. A grande novidade é a voz de Shadow que fica sob responsabilidade de Keanu Reeves.

O terceiro filme de ‘Sonic’ é escrito por Pat Casey, Josh Miller e John Whittington. A produção é uma parceria entre a Paramount Pictures, a Original Film e a Sega Sammy Group. O terceiro filme do ouriço chega somente nos cinemas em 25 de dezembro de 2024.