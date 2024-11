‘Clientes em Guerra’: Os descontroles reais viram uma série inédita na TV

A série ‘Clientes em Guerra’ (Customer Wars) estreia na sexta-feira, 8 de novembro, mostrando flagrantes reais de clientes descontrolados em diversos locais nos Estados Unidos.

Quando e onde assistir a série ‘Clientes em Guerra’

A produção baseada em momentos reais estreia na programação do canal fechado A&E na sexta-feira, 8 de novembro, às 22h50, destacando os conflitos que surgem quando clientes descontentes e irracionais ficam cara a cara com funcionários, que tentam lidar com os inconvenientes e atender às demandas dos consumidores.

Clientes em Guerra Série mostra os conflitos entre clientes furiosos e os funcionários da loja ( A&E/Reprodução)

O que acontece no capítulo de estreia da série ‘Clientes em Guerra’

A escassez de produtos traz caos para a estreia da série ‘Clientes em Guerra’, no A&E. No primeiro episódio, tudo acaba indo pro chão quando uma mulher furiosa perde a paciência dentro de uma loja em Nova Jersey e um agente da polícia usa um laser para neutralizar a cliente de um supermercado da Flórida que anda com uma faca pelo estabelecimento.

No segundo capítulo, que também vai ao ar nesta sexta-feira, 8, os clientes brigam em um bufê de self-service de caranguejo no Queens e uma discussão dentro de uma loja de panquecas sai do controle no Texas.