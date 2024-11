‘Game of Thrones’ retornará em um novo filme: o que sabemos até agora?

O universo de ‘Game Of Thrones’ pode estar um passo mais perto de estrear nas telonas. De acordo com o The Hollywood Reporter, a Warner Bros. está trabalhando em pelo menos um filme ambientado no mundo épico criado por George R.R. Martin.

Um projeto em seus estágios iniciais

Embora o projeto esteja em um estágio bem inicial de desenvolvimento, sem diretor, roteiristas ou elenco designados, a Warner Bros. parece interessada em explorar a possibilidade de levar Westeros aos cinemas. Esse movimento representa uma possível mudança na estratégia da empresa em relação à franquia, que até agora era território exclusivo da HBO.

Uma ideia há muito esperada

A ideia de um filme de ‘Game of Thrones’ não é nova. Os criadores da série original, David Benioff e Dan Weiss, queriam encerrar a história com três longas-metragens em vez da temporada final que vimos em 2019. Até George R.R. Martin expressou entusiasmo pela ideia em 2014, comentando que havia vários conceitos em discussão.

No entanto, a HBO resistiu a esta proposta, preferindo manter ‘Game Of Thrones’ como propriedade exclusiva da sua prestigiada plataforma televisiva.

Mudanças no cenário do entretenimento

Desde que a série original foi concluída, o cenário de Hollywood mudou significativamente. A HBO e a Warner Bros. passaram por várias mudanças em suas fileiras executivas: Casey Bloys agora lidera a HBO, enquanto Mike De Luca e Pam Abdy lideram o estúdio de cinema. Além disso, a linha entre o cinema e a televisão tornou-se mais tênue.

Filmes de sucesso como ‘The Batman’, de Matt Reeves, geraram spin-offs na HBO (The Penguin), e franquias como ‘Duna’, de Denis Villeneuve, expandiram suas histórias para a televisão com a próxima série ‘Duna: Profecia’. Também estamos vendo uma série de ‘Harry Potter’ em andamento e novos filmes do ‘Senhor dos Anéis’ em desenvolvimento, enquanto a Amazon produz ‘Os Anéis de Poder’.

Neste novo contexto, não surpreende que a Warner Bros. considere expandir ‘Game Of Thrones’ para o cinema.

O que vem por aí em ‘Game Of Thrones’?

Em 2022, a HBO lançou a série prequel ‘House of the Dragon’, que tem sido um sucesso e recentemente exibiu sua segunda temporada. Além disso, a HBO tem outro projeto prequel em andamento, ‘Um Cavaleiro dos Sete Reinos’, planejado para 2025.

Embora a maioria dos projetos futuros tenha se concentrado em eventos anteriores à série original, existe uma possibilidade tentadora de explorar tramas que ocorrem após o final de ‘Game Of Thrones’, algo que não foi abordado até agora.

‘Game Of Thrones’ no cinema: não seria a primeira vez

Embora este possa ser o primeiro filme oficial da franquia, a série teve pequenas incursões no cinema. No passado, a HBO organizava exibições limitadas de episódios importantes nos cinemas de todo o país como estratégia para promover a série. No entanto, um longa-metragem de ‘Game Of Thrones’ representaria uma ambição completamente nova para a saga de Westeros.