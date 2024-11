Bastidores do ‘MasterChef Brasil’: Três temporadas garantidas sem Ana Paula Padrão

Ana Paula Padrão rompe com a Band e não apresenta as próximas temporadas do reality show gastronômico

A saída de Ana Paula Padrão não paralisou os bastidores do reality show ‘MasterChef Brasil’, que tem novidades em 2025: pelo menos, três temporadas estão garantidas na Band.

‘MasterChef Celebridades’ chega ao Brasil em 2025

A 1ª temporada do ‘MasterChef Celebridades’ no Brasil é a maior de todas as novidades para 2025. Mesmo sem Ana Paula Padrão, que deixa a atração após 10 anos comandando o relógio, está sendo projetada uma edição especial com pessoas famosas na cozinha do reality show.

Seguindo o cronograma previsto, o ‘MasterChef Celebridades’ deve estrear no dia 28 de outubro e terminar em 30 de dezembro, contando com 10 episódios inéditos.

MasterChef Brasil Ana Paula Padrão e os jurados Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Érick Jacquin durante as gravações do reality show (marcellofts/Band)

‘MasterChef Profissionais’ volta ao ar em 2025

O público pode esperar mais uma temporada do ‘MasterChef Profissionais’, versão que já fez sucesso no Brasil e que está prevista para retornar a programação da Band entre os dias 19 de agosto e 21 de outubro.

‘MasterChef Amadores’ não será esquecido

É claro que o ‘MasterChef Amadores’, que segue no ar desde a chegada do formato ao Brasil, em 2014, não será deixado de lado. O programa de maior sucesso da franquia está previsto para estrear em 6 de maio e encerrar em 12 de agosto, somando 15 episódios.

Quem apresenta o ‘MasterChef Brasil’ em 2025

A saída de Ana Paula Padrão do ‘MasterChef Brasil’ deve causar uma revolução nos bastidores do programa culinário. O martelo ainda não está batido, mas a Band estuda não colocar outra apresentadora para substituir a ex-jornalista da TV Globo.

Segundo o jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, é muito provável que os jurados Érick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, assumam o posto, como acontece em algumas versões internacionais do programa, que também é exibido na plataforma de streaming Max, da Warner Bros Discovery.