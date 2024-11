Jojo Todynho X Tuca Andrada: Entenda a troca de farpas do momento

A briga entre Jojo Todynho e Tuca Andrada por causa do desconvite feito por uma grife durante a São Paulo Fashion Week (SPFW) tornou-se o embate da vez nas redes sociais, dividindo os fãs da cantora e do ator. Tudo ficou ainda maior quando o famoso deixou público praticamente toda a conversa entre ele e a intérprete de ‘Que Tiro Foi Esse’.

Como o conflito entre Jojo Todynho e Tuca Andrada na web começou

As mensagens enviadas por Jojo para Tuca em outubro deste ano, via direct do Instagram, tornaram públicas e um grande problema quando a cantora de 27 anos disse que ele era um “atorzinho de beira de estrada” por não estar numa novela.

Antes disso, o ator da novela ‘Guerreiros do Sol’, que estreia em 2025 no Globoplay, mostrou-se satisfeito pela decisão da marca Meninos Rei em desconvidar Jojo para o desfile no SPFW, após ela se declarar uma “mulher preta de direita” nas redes sociais.

Tuca Andrada Celebridade é chamado de 'ator de beira de estrada' em troca de farpas com Jojo Todynho (Instagram/Reprodução)

“Se eu disser que sinto um ‘gostinho’ por isso acontecer, que horas vão começar a espalhar que eu sou racista e misógino?”, publicou o famoso.

Após esse conflito, Tuca esquentou o clima ao postar as mensagens da campeã do reality ‘A Fazenda’ (Record) para todos os seus seguidores.

A repercussão da polêmica entre Jojo e Tuca foi quase imediata

Diante da briga pública entre essas duas celebridades, a repercussão nas redes sociais foi quase que imediata e dividiu os fãs. Há quem apoie a cantora por não ficar calada após a indireta do ator e há também quem diga que Tuca Andrada possa falar o que pensa sobre diversos assuntos. Uma seguidora no X disse ainda que Jojo “não será acolhida pela direita” e ganhou um comentário de Tuca.

Jojo Todynho Vencedora de 'A Fazenda' tem mensagem privada exposta pelo ator Tuca Andrada durante polêmica na web (Instagram/Reprodução)

No entanto, alguns seguidores apontam que a situação saiu do controle depois que Tuca Andrada deixou pública a resposta de Jojo Todynho. Para muitos, o que começou no direct não deveria ganhar os stories do Instagram ou as páginas do X, antigo Twitter.

O posicionamento político de Jojo Todynho vem à tona e gera mais polêmica

Em outubro, Jojo Todinho afirmou numa live que era uma “mulher preta de direita” e tal posicionamento atraiu diversos problemas para a cantora, que chegou a tirar a música ‘Arrasou, Viado’ das plataformas digitais.

Não demorou muito para a web começar a dizer que o fim dos contratos publicitários com muitas marcas estava ligado ao comentário.