Lexa quebra o silêncio e revela motivo pelo qual decidiu revelar gravidez somente no segundo trimestre: “Medo”

Neste sábado, dia 02 de novembro, a cantora e compositora Lexa, de 29 anos, usou seu perfil no Instagram para revelar o motivo pelo qual demorou para anunciar publicamente sua gravidez.

A artista espera o primeiro filho com o ator Ricardo Vianna, 32, com quem está em um relacionamento desde outubro do ano passado. “Muita gente entendeu que eu esperei um período para contar [sobre a gestação], mas outras pessoas não entenderam e falaram: ‘Poxa, por que você não foi honesta com a gente?’. Outra galera falou assim: ‘Caramba, você anunciou ontem, descobriu ontem e já está com essa barriga hoje?’” começou a cantora.

“Não, gente, eu descobri meses atrás. Só que não contei para ninguém por que esse início é muito complicado. Quem está grávida ou já ficou grávida sabe como esses três primeiros meses são complexos. A gente fica com muito medo de qualquer coisa acontecer. É uma fase muito difícil, nunca senti tanto medo na minha vida. Medo de perder, nossa, medo. Muito medo”, continuou.

Em seguida, Lexa contou que, quando viu a palavra ‘grávida’ no teste, já se tornou mãe. “Foi automático esse sentimento. É lindo! É um sentimento de amor infinito. Fico emocionada de falar”, disse.

“Você começa a se preocupar com tudo que faz na vida para não prejudicar esse serzinho que tá dento de você. Você percebe que sua maneira de lidar com as coisas... Tudo muda!”.

Antes de encerrar, a artista falou que quer compartilhar com os seguidores sobre os primeiros momentos da gestação e também revelou que já entrou no segundo trimestre.

“Falam que agora as coisas melhoram, já senti algumas melhoras mesmo, graças a Deus. Cara, no início eu sentia muita cólica, repulsa por comida, mas depois venho aqui”, falou.