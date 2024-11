Grávida, Lexa é abordada por bandidos ao sair do SBT: ‘Tô meio assim até agora’

Grávida de três meses, a cantora foi alvo de quatro bandidos ao sair do SBT

No mesmo dia em que anunciou sua primeira gravidez, a cantora Lexa revelou aos fãs que sofreu uma tentativa de assalto após sair da gravação do programa ‘Sabadou com Virginia’ (SBT), nesta quinta-feira, 31 de outubro. A funkeira disse que ficou muito nervosa e começou a rezar ao ser abordada pelos criminosos.

ANÚNCIO

Na manhã desta sexta-feira, 1 de novembro, Lexa disse aos seguidores, pelos stories do Instagram, que está tudo bem com ela e o bebê: “Tomamos um susto ontem, eu tô meio assim até agora. Mas está tudo bem, graças a Deus está tudo bem”, disse a artista, que está grávida de três meses.

Informações do Portal Leo Dias revelam que a cantora foi abordada por quatro homens, que estavam em um carro e uma moto, e chegaram apontando armas.

Leia também:

Lexa e Ricardo Vianna Casal anuncia gravidez pelas redes sociais (Reprodução)

Como foi a tentativa de assalto que Lexa sofreu ao sair do SBT

A cantora contou que estava saindo da emissora quando os bandidos pararam a van e mandaram todos ficarem quietos. Em seu relato, a celebridade do funk carioca disse que os criminosos gritavam “perdeu, perdeu”.

Naquele momento, a namorada de Ricardo Vianna disse que ficou nervosa e começou a rezar: “Está tudo bem. No final das contas, o motorista saiu correndo também, foi na contramão. Foi muito rápido, eles viram a gente”.

Mãe de Lexa comenta sobre a tentativa de assalto nas redes sociais

No Instagram, Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, falou sobre a tentativa de assalto em São Paulo. Nos Stories, ela agradeceu a Deus por nada de grave ter acontecido com a filha, o bebê e todos que estavam na van: “Obrigada, meu Deus, por proteger minha mãe e minha filha nesta noite tão terrível para elas”, escreveu nos Stories do Instagram.