Anitta, Bruna Griphao, Pocah e mais: Lexa encanta a web ao compartilhar reação de ‘titias’ ao revelar gravidez

Nesta sexta-feira, dia 01 de novembro, a cantora e compositora Lexa, de 29 anos, usou seu perfil no Instagram para compartilhar a reação de algumas de suas amigas ao descobrirem sobre sua gravidez.

Em um vídeo, ao som da música ‘Story of My Life’, da banda One Direction, a artista apareceu ligando para Anitta, Tata Estaniecki, Pocah, Bruna Nascimento, Gabi Luthai e Bruna Griphao, que se comemoraram e se emocionaram com a novidade.

“Com vocês… as titias lindas do meu baby. Muito amor por vocês minhas amigas amadas! Faltaram algumas amigas aqui, mas cada uma correspondeu da maneira mais linda possível. Me emocionei com a reação de vocês”, escreveu Lexa na legenda do vídeo.

Nos comentários, mais famosos comemoraram a notícia. “Deus é bom demais!” escreveu o cantor MC Daniel. “Meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Deus abençoe demais demais demais esse baby que trará renovo na vida de todos vocês! Love you!” comentou a influenciadora Maira Cardi.

“Hahahaha Você merece demais ser feliz, meu amor! Estou sempre aqui para você. Tia babando desde já. Só tia maravilhosa, convenhamos” declarou a jornalista Bárbara Coelho.

Anúncio da gravidez

Na última quinta-feira (31), Lexa revelou aos seguidores que está grávida do primeiro filho com o ator Ricardo Vianna, de 32 anos, com quem está em um relacionamento desde outubro de 2023.

O romance começou um mês após a cantora anunciar o fim de seu casamento com MC Guimê e, no começo do mês passado, o casal compartilhou detalhes da festa intimista de noivado, que aconteceu no Rio de Janeiro, apenas para amigos e familiares.

“O meu maior sonho está dentro de mim. A maior benção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais. Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado”, escreveu Lexa na legenda do post.

