Saiu! The Weeknd e Anitta lançam clipe com versão de estúdio da aguardada ‘São Paulo’; vem ver

Nesta quarta-feira, os cantores The Weeknd e Anitta – finalmente – lançaram o clipe com a versão de estúdio da aguardada canção ‘São Paulo’, colaboração apresentada pela primeira vez no mês passado durante um show do astro canadense.

A brasileira apareceu de surpresa na apresentação de The Weeknd que aconteceu na capital paulista, no dia 7 de setembro, e que estreou uma produção nunca vista antes.

Nos últimos dias, pistas do clipe foram divulgadas pelos artistas nas redes sociais. A caracterização de Anitta, que apareceu ‘grávida’, foi a que mais chamou a atenção e despertou a curiosidade dos fãs sobre o que estava por vir.

Lançado às 21h nas plataformas digitais, o audiovisual mostra a Girl From Rio caminhando pelas ruas e dançando em um carro com a barriga que nas imagens surge com uma boca. “Bota na boca, boca na cara, bota onde quiser” diz a parte de Anitta na música.

A faixa estará presente no ‘Hurry Up Tomorrow’, futuro sexto álbum de estúdio do cantor e compositor The Weeknd, que servirá como a parte final de uma trilogia que começou com ‘After Hours’ e continuou com ‘Dawn FM’.

Assista ao clipe oficial: