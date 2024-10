Em publicação emocionante, Lexa revela que está grávida do primeiro filho com Ricardo Vianna: “Maior sonho”

Nova mamãe na área! Nesta quinta-feira, dia 31 de outubro, a cantora e compositora Lexa, de 29 anos, usou seu perfil no Instagram para revelar que está grávida do primeiro filho com o ator Ricardo Vianna, 32.

Os dois iniciaram um relacionamento em outubro do ano passado, um mês depois que a artista anunciou o fim de seu casamento com MC Guimê. No começo deste mês, o casal realizou uma festa intimista de noivado, apenas para amigos e familiares.

“O meu maior sonho está dentro de mim. A maior benção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais. Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado”, escreveu Lexa.

“Filho(a), mamãe pediu muito para Deus que você viesse, e hoje, mamãe só louva à Deus pela sua vida! Você já chegou transformando tudo e me enchendo de amor… E que amor! É um amor inexplicável, é divino e fonte de renovação. Você é a mais linda poesia, o mais lindo acorde e a maior realização que eu poderia ter!”, continuou.

“Quando rezo por você e coloco a mão na barriga espero que você sinta todo o amor que eu sinto e que cada música que a mamãe canta para você chegue aí no “forninho” da melhor maneira.”

“Mamãe está chorona, mamãe vive com sono, mamãe conversa muito com você antes de cada show avisando que vai mexer um pouquinho por aí… Minha benção divina, minha melhor composição.. Eu e seu papai estamos tão felizes!.”

Antes de finalizar, a cantora acrescentou: “Papai está cuidando da mamãe com muito amor e te abençoa todos os dias com um sinal da cruz ao acordar e antes de dormir! Fica chorando em todos os ultrassons e fica mais nervoso que a mamãe…Te amamos nosso amor! Estamos radiantes e aguardando o seu tempo, que é o tempo de Deus.. e Ele é perfeito!”, concluiu.

Esse será o primeiro filho de Lexa. Ricardo já é pai da pequena Cecília, de 9 anos, fruto de um relacionamento anterior.

