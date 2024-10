Mesmo deixando o telejornal “Brasil Urgente”, Datena não está fora da Band

José Luiz Datena, apresentador do Brasil Urgente, não reassumirá o telejornal, “Brasil Urgente”, no qual é responsável por conduzir. A decisão foi tomada em uma reunião na terça-feira (29), segundo informações do Metrópolis.

Segundo o Metrópolis, a candidatura de Datena à Prefeitura de São Paulo foi um dos motivos pela decisão. Além da posição na política, o apresentador se envolveu em uma polêmica em que agride Pablo Marçal no debate com uma cadeirada. Datena terminou o primeiro turno das Eleições 2024 com menos de 2% dos votos válidos.

Apesar de não voltar ao programa policial, Datena permanecerá na emissora, haja vista ter renovado seu contrato por mais dois anos com a Band.

Segundo o Metrópoles, ao longo da reunião do canal, ficou estabelecido que ele e a Band voltarão a se reunir em janeiro de 2025 para discutir a criação de um novo programa voltado para o entretenimento. Joel Datena, filho do apresentador, deverá assumir o programa.

