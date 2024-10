Thales Bretas faz homenagem emocionante a Paulo Gustavo no dia em que ele completaria 46 anos: “Amor e saudades eternas”

Nesta quarta-feira, dia 30 de outubro, o viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas, de 36 anos, usou seu perfil no Instagram para publicar uma homenagem ao humorista no dia em que ele completaria 46 anos de idade.

Os dois se casaram em dezembro de 2015, no Rio de Janeiro, e são pais de dois meninos, Gael e Romeu, de 5 anos, gerados por duas barrigas de aluguel nos Estados Unidos.

No Instagram, Thales publicou diferentes fotos de Paulo e se declarou. “Hoje é o Dia do Humor no Brasil porque foi o dia que nasceu um grande gênio nessa arte, que eu tive a sorte de ter ao meu lado por 8 anos!”, começou o dermatologista.

“PG interpretou personagens geniais, amados por muita gente! Mas casa era a persona que mais amamos: o marido sensível, o pai amoroso (e às vezes histriônico como Dona Hermínia), o crítico social, o palhaço que ria de si mesmo e fazia sua caricatura de todo mundo com quem convivia”, continuou.

“Me deu muito amor, nossos filhos que tanto quisemos e muitos dias de sonhos realizados! Me ensinou a ver a vida por uma ótica menos séria, mais alegre e leve! Me deu também meus dias mais difíceis na vida, de muito crescimento e dor.”

“Muito obrigado por ter vindo ao mundo em 1978 e, em pouco tempo, feito tão bem para tanta gente, especialmente para mim! Amor e saudade eternas… Gratidão, sempre!”, finalizou Bretas.

A morte de Paulo Gustavo

O ator e humorista Paulo Gustavo, reconhecido internacionalmente por seus trabalhos icônicos no teatro, no cinema e na TV, morreu em maio de 2021, aos 42 anos, vítima de Covid-19.

Ele estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e teve uma piora no quadro de saúde quando sofreu uma embolia pulmonar.