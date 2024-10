Gisele Bündchen grávida? Revista afirma que modelo espera primeiro filho com Joaquim Valente

Gisele Bündchen grávida? Revista afirma que modelo está grávida do primeiro filho com Joaquim Valente

Será? Na tarde desta segunda-feira, dia 28 de outubro, o mundo foi pego de surpresa com a notícia da gravidez da supermodelo brasileira Gisele Bündchen, de 44 anos, com o lutador e instrutor de Jiu-Jitsu, Joaquim Valente, 35. A novidade foi anunciada pela revista americana People.

De acordo com uma fonte próxima a Bündchen, os dois “estão felizes com este novo capítulo em suas vidas e ansiosos para criar um ambiente de paz e amor para toda a família” disse à People em um comunicado.

A supermodelo já é mãe de Benjamin Rein, de 15 anos, e Vivian Lake, de 11, frutos de seu antigo casamento com ex-jogador de futebol americano Tom Brady, 47.

O relacionamento de Gisele e Joaquim

Gisele Bündchen e Joaquim Valente foram vistos juntos a primeira vez foi em novembro de 2022, na Costa Rica. No entanto, o romance entre os dois foi confirmado pela famosa apenas este ano.

Em uma entrevista The New York Times, Gisele quebrou o silêncio, falou sobre a nova fase que está vivendo e confirmou o relacionamento com Joaquim. “Essa é a primeira vez que estou saindo com alguém que foi meu amigo primeiro. É muito diferente, é muito honesto e é muito transparente”, declarou a supermodelo.