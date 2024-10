Nanci Balan, filha de Palmirinha, morre aos 68 anos

No último domingo, dia 27 de outubro, Nanci Balan, uma das filhas da eterna apresentadora Palmirinha, morreu aos 68 anos. A notícia foi divulgada por uma de suas irmãs através das redes sociais.

“Meu coração está dilacerado. Encontre a mamãe. Um dia estaremos juntas novamente”, escreveu Tânia Rosa, que revelou um pedido da irmã para o velório: “Era desejo dela que não se usasse roupas escuras em seu velório”.

A despedida de Nanci aconteceu na manhã desta segunda-feira (28), em um cemitério em Indaiatuba, município no interior de São Paulo. A causa da morte não foi divulgada. Além de Tânia, Nanci deixa outra irmã, Sandra Bucci.

Morte de Palmirinha

A cozinheira e apresentadora Palmira Nery da Silva Onofre, mais conhecida como Vovó Palmirinha, morreu no dia 07 de maio de 2023, aos 91 anos. De acordo com uma publicação de familiares nas redes sociais, ela teve um agravamento de problemas renais crônicos.

“A família, consternada e inconsolável, comunica o falecimento de Palmira Nery da Silva Onofre, a Vovó Palmirinha, aos 91 anos, ocorrido hoje, 7 de maio, às 11h20 em decorrência de agravamento de problemas renais crônicos. Ela estava internada na Unidade Paulista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, desde o dia 11 de abril”, afirmou a publicação no perfil oficial de Palmirinha no Instagram.

“Palmirinha era considerada a vovó mais querida do Brasil por sua atuação de décadas como apresentadora de programas de culinária na TV aberta e fechada. Seu jeito simples e cativante de apresentar suas receitas foi o que possibilitou ganhar uma legião de fãs, amiguinhas e amiguinhos, como os chamava” declarou a família.

O velório de Palmirinha foi aberto ao público no Cemitério do Morumby. No entanto, o sepultamento foi reservado apenas para familiares e amigos.