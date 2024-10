Colégio decide tomar medidas legais contra Gui Santana após humorista expor estudantes no dia das eleições

Guilherme Santana, ex-Pânico na TV, expôs trabalhos escolares de alunos em suas redes sociais enquanto estava no local para votar no último domingo (27). Após o ocorrido, o colégio particular na Zona Oeste de São Paulo decidiu tomar medidas legais contra o humorista.

Por meio de seus stories no Instagram, o humorista mostrou colagens feitas por estudantes, utilizando suas próprias fotos para recriar obras de artistas famosos. Enquanto filmava, fez comentários depreciativos sobre a aparência de um adolescente, além de criticar outros trabalhos pedagógicos como “toscos” e “feios”.

O advogado Ariel de Castro Alves destacou que as ações de Santana expuseram os alunos a uma situação vexatória, infringindo o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal, que garantem a preservação da imagem e dignidade de crianças e adolescentes. Segundo ele, os pais também podem acionar o humorista judicialmente por danos morais.

O Colégio Notre Dame classificou a atitude de Santana como “arbitrária e irresponsável”, afirmando que está buscando responsabilizá-lo legalmente. Após a repercussão negativa, Guilherme Santana se desculpou em um novo vídeo, afirmando que cometeu um erro e que suas intenções não eram desestimular as crianças.

