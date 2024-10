Filho de Maguila critica parentes que não compareceram ao velório e defende madrasta: ‘Ela dava força’

Aos 66 anos de idade, Maguila faleceu nesta quinta-feira (24), em decorrência de uma demência pugilística que enfrentava há anos. Durante o velório do boxeador nesta sexta-feira (25), Adenilson, um de seus filhos, falou à imprensa sobre os familiares.

“Até quando meu pai queria desistir, ela dava força para ele. Mesmo ele sendo durão e ignorante. E ela está aqui, enquanto muitos da família, que falavam dela, não”, disse ele criticando os parentes que não compareceram ao velório, segundo o jornal Folha de S. Paulo.

“Ela viu muitas coisas acontecerem que ninguém sabe. Quem aguentava meu pai era ela. Falava ‘vamos tomar remédio’, e ele não queria. ‘Para de lutar’, e ele não queria”, continuou, defendendo a madrasta, Irani Pinheiro.

Maguila foi diagnosticado com encefalopatia traumática crônica (ETC) em 2013, com sintomas semelhantes aos do Alzheimer. Sua morte foi confirmada em um programa de TV ao vivo na tarde da última quinta-feira (24).

Leia mais:

Maguila fala sobre homossexualidade na década de 90

Maguila, que tinha um filho gay, o artista e militante Júnior Ahzura, deu uma entrevista em 1992, falando sobre homossexualidade.Na época, o lutador disse: “Para mim, o homem, o ‘viado’, não é uma doença, ele já nasceu com esse dom de ser ‘viado’ e transar com homem.”

“Quando Deus põe o filho dele na Terra, todos nós temos um destino”, continuou. Na ocasião, o jornalista Leão Lobo também estava presente e foi mencionado pelo boxeador.

Confira o vídeo: