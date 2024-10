Meghan Markle planeja autobiografia reveladora sobre a família real

Desde que Meghan Markle e o príncipe Harry renunciaram às funções reais em 2020, o casal enfrentou grandes desafios, incluindo intensa pressão midiática e constante escrutínio público. A duquesa de Sussex, ao lado do marido, se viu em meio a uma batalha velada, enfrentando as dificuldades de maneira silenciosa, especialmente após o lançamento da autobiografia de Harry, que expôs detalhes sensíveis sobre a família real britânica.

Nos últimos anos, as tensões entre o casal e a realeza diminuíram em intensidade, mas ainda existem. O distanciamento entre Meghan, Harry e o Palácio de Buckingham se mantém, com poucos sinais de reconciliação. No entanto, segundo a especialista Jennie Bond, Meghan sabe que os conflitos podem reacender a qualquer momento.

A possibilidade de uma autobiografia de Meghan

Em agosto, fontes da revista Closer sugeriram que Meghan estaria considerando o lançamento de sua autobiografia. O livro seria uma oportunidade para ela expor sua versão dos eventos e esclarecer muitos pontos controversos. A expectativa é que uma obra como essa teria um grande apelo público e, possivelmente, geraria uma fortuna.

Ainda que a ideia de uma autobiografia seja uma possibilidade, Bond acredita que a duquesa não está disposta a dar esse passo no momento. Ela tem adotado uma postura mais discreta desde a explosiva entrevista com Oprah Winfrey, em 2021, e a série de documentários lançada posteriormente. Segundo a especialista, Meghan está mais focada no futuro do que em revisitar o passado, embora o livro ainda permaneça como uma opção em caso de necessidade de retaliação.