Alpaca surpreende e espirra na cara de Charles III durante visita à Austrália

O rei Charles III passou por uma situação incomum durante sua viagem oficial à Austrália. Enquanto caminhava ao lado da rainha Camilla para cumprimentar admiradores, o monarca britânico teve um encontro inesperado com uma alpaca chamada Hephner. De acordo com a Revista Caras, o animal, que estava enfeitado com uma gravata e uma pequena coroa, surpreendeu o rei ao espirrar diretamente em seu rosto, gerando uma reação descontraída.

Charles, conhecido por sua compostura, levou o susto de maneira tranquila. O rei riu da situação e manteve o bom humor, o que também arrancou risos da multidão ao redor. O dono da alpaca ainda fez piada sobre o incidente, dizendo: “Pelo menos ele não cuspiu”, o que aliviou ainda mais o clima.

Reação descontraída e espontânea

A atitude de Charles III, de lidar com o espirro do animal de forma descontraída, demonstrou sua capacidade de se manter sereno até nas situações mais inesperadas. Essa viagem à Austrália faz parte dos compromissos da realeza britânica, em que o monarca está abordando temas importantes como as mudanças climáticas e o câncer de pele, além de realizar encontros com líderes da Commonwealth.

Além dos encontros oficiais, o rei tem sua saúde monitorada de perto durante a viagem, uma vez que está pausando um tratamento de quimioterapia. Para garantir que tudo corra bem, ele tomou a precaução de levar consigo uma equipe médica e até mesmo um estoque de seu próprio sangue, caso precise de cuidados emergenciais.

Mesmo diante do incidente, Charles III continua comprometido com os objetivos de sua viagem, que incluem discussões sobre o impacto dos incêndios na Austrália e pesquisas sobre o câncer de pele. O episódio com o animal apenas reforçou a imagem de um monarca acessível e bem-humorado, capaz de lidar com imprevistos sem perder a compostura.