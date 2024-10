‘Devolva nossas terras!’: Senadora acusa rei Charles de genocídio em evento oficial na Austrália

Durante uma recepção oficial ao rei Charles III no Parlamento Australiano, a senadora Lidia Thorpe protagonizou um protesto acalorado, causando desconforto na cerimônia. Thorpe, que se destacou pela defesa dos direitos indígenas, interrompeu o discurso do monarca com fortes acusações sobre o histórico colonial britânico. A parlamentar vestia um casaco de pele tradicional e gritou que a coroa havia “cometido genocídio” contra o povo indígena da Austrália.

De acordo com o Daily Mail, após o discurso de Charles, a senadora de Victoria caminhou pelo salão gritando: “Devolva nossas terras! Devolva o que roubou de nós, nossos ossos, nossos bebês, nosso povo.” Thorpe também pediu por um tratado, alegando que o monarca não é o rei legítimo de seu povo e finalizou com a frase: “Essa terra não é sua.”

Reação discreta da realeza

Embora o protesto tenha chamado a atenção de todos no salão, o rei e a rainha Camilla não demonstraram grande reação, permanecendo em seus assentos. Charles, inclusive, foi visto conversando tranquilamente com o primeiro-ministro Anthony Albanese durante o incidente. Fontes próximas à realeza indicaram que o casal real não se abalou com a situação, destacando que haviam recebido uma recepção calorosa durante o evento.

A senadora Thorpe foi retirada do local por seguranças, enquanto outros políticos presentes observavam o desenrolar do episódio. Apesar do incidente, a recepção seguiu sem maiores interrupções.

Histórico de confrontos

Essa não é a primeira vez que Thorpe, uma ex-integrante do Partido Verde, critica a monarquia. Desde que se tornou independente, ela tem sido uma das vozes mais ativas contra o papel da coroa britânica na colonização da Austrália. Thorpe, inclusive, já afirmou que a Austrália precisa de um tratado com os povos indígenas antes de qualquer movimento em direção a uma república.

A presença do rei Charles e da rainha Camilla em Canberra fazia parte de uma série de eventos na Austrália. Antes do protesto, o monarca fez um discurso elogiando a “sabedoria atemporal dos povos indígenas” e relembrou seus tempos de estudante no país.