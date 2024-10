Artista dinamarquesa elogia o SUS e viraliza: “prefiro ser atendida no Brasil”

A funkeira dinamarquesa Frederikke Palmgren, conhecida como Fefe Life, causou grande repercussão nas redes sociais ao elogiar o atendimento médico no Brasil, destacando o Sistema Único de Saúde (SUS). Em um vídeo recente, ela comparou a experiência que teve no Brasil com a dos países nórdicos, ressaltando que prefere ser atendida por médicos brasileiros.

Segundo a artista, que atualmente divide seu tempo entre a Dinamarca, Suécia e Rio de Janeiro, o atendimento no Brasil é mais acolhedor e eficiente. Ela explicou que, ao adoecer em seu país natal, muitas vezes não se sente devidamente atendida e precisa esperar meses para receber cuidados. Já no Brasil, disse que foi prontamente tratada e medicada, o que a fez valorizar o sistema público de saúde brasileiro.

Preferência pelo SUS

No vídeo que viralizou, Fefe mencionou que, apesar de morar em um dos países mais ricos do mundo, ela se sente mais segura e bem cuidada quando precisa de atendimento no Brasil. “Aqui na Dinamarca, só te olham e você espera meses. No Brasil, te dão remédio. Amo o SUS”, comentou. Essa fala gerou muita discussão entre os brasileiros e estrangeiros que residem nos países nórdicos, muitos dos quais concordaram com suas observações.

Além de elogiar o sistema de saúde brasileiro, a dinamarquesa também expressou saudades de outros aspectos da vida no Brasil, como a hospitalidade e a convivência nas ruas. Ela relatou que, após conhecer o Brasil, sua visão de mundo mudou, e que foi difícil retornar à vida na Europa, onde as interações sociais são menos calorosas e espontâneas.

O amor pelo Brasil

Fefe Life ficou conhecida no início de 2024, quando viralizou nas redes sociais com um vídeo afirmando que o Brasil havia “estragado” sua vida, no bom sentido. Segundo ela, a vivência no Brasil abriu seus olhos para uma nova maneira de enxergar o mundo, influenciando sua música e sua maneira de viver. Atualmente, ela lança músicas inspiradas em sua experiência no país, citando artistas como MC Carol e Mr. Catra.