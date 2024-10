Aos 3 anos, garotinho considerado ‘mini Picasso’ já conquistou o mundo da arte com suas pinturas

Laurent Schwarz, um menino alemão de apenas três anos, tem chamado a atenção do mundo das artes. Conhecido nas redes sociais como o “mini Picasso”, Laurent começou a pintar há cerca de um ano. Suas obras, muitas vezes maiores que ele, são repletas de cores vibrantes e traços abstratos, usando pincéis, rolos e até os dedos. De acordo com O Globo, tudo começou quando uma família passou férias em um hotel com um ateliê, onde o menino se encantou pela pintura.

De volta à casa, seus pais decidiram cultivar sua paixão, criando um pequeno espaço para ele pintar. O sucesso foi rápido: em poucas semanas, o perfil de Laurent no Instagram atingiu 10 mil seguidores, e hoje conta com mais de 90 mil admiradores. Lisa, a mãe, conta que a ideia inicial era apenas compartilhar o talento do filho com amigos e familiares, mas a arte de Laurent logo começou a atrair a atenção de galerias e colecionadores.

O talento precoce do pequeno artista também conquistou a mídia, o que foi descoberto em uma exposição recente na cidade de Neubeuern, onde mora. O evento atraiu compradores de diversas partes do mundo, incluindo celebridades e membros da realidade, que fizeram lances que chegaram a centenas de milhares de euros por suas obras. Segundo Lisa, foi surpreendente ver o interesse e o valor que as pessoas estavam dispostas a pagar.

Laurent Schwarz - Foto: Michaela STACHE/AFP

Essa trajetória de sucesso lembra a de outros pequenos prodígios, como o americano Andrés Valencia e a romena-americana Alexandra Nechita, ambos também apelidados de “Pequenos Picassos” em suas épocas. No entanto, os pais de Laurent garantem que, apesar da notoriedade e das vendas milionárias, o mais importante para eles é que o filho continue a se divertir com a arte.

Os pais afirmam que todo o dinheiro arrecadado com as obras do filho está guardado em uma conta bancária, que ele poderá acessar quando for adulto. Segundo Philippe, o pai, o futuro de Laurent será decidido por ele próprio. “Ele poderá usar o dinheiro para pintar estudar, comprar um carro ou até jogar futebol. O importante é que ele faça o que o faça feliz”, comenta.