‘Estava mais de 30 graus’: Funcionária da Disney é criticada por usar ‘roupas impróprias’ e responde com defesa criativa

Uma jovem britânica que trabalhou na Disney World, na Flórida, foi criticada por internautas após compartilhar vídeos de suas roupas consideradas inadequadas. Jessie Lee, de 21 anos, participou de um programa de intercâmbio cultural no parque durante o verão e, em seu tempo livre, costumava visitar o local com roupas temáticas que ela mesma criava.

ANÚNCIO

Ao publicar um vídeo em que vestia um top cropped vermelho e shorts curtos de estampa xadrez, Jessie recebeu diversos comentários, alguns criticando seu visual e outros elogiando sua criatividade. De acordo com o Daily Mail, ela afirmou que suas escolhas de vestuário eram apropriadas para o clima quente da Flórida e que muitos visitantes usavam roupas semelhantes. “Estava fazendo mais de 30 graus, então optei por algo leve e confortável”, explicou.

LEIA TAMBÉM:

Historiadora gera polêmica ao fazer dança erótica em palestra na UFMA: ‘As pessoas não entendem a produção do conhecimento’

Aos 70 anos, polonês vira sensação nas redes sociais com ‘corpo de jovem’

Criança com câncer realiza sonho em videochamada com craque do Real Madrid

Apesar das críticas, Jessie defendeu seu estilo, dizendo que o top e os shorts não eram reveladores e seguiam as tendências da moda. Ela também afirmou que a maioria dos comentários era positiva, com muitas pessoas apoiando suas escolhas. “Eu trabalho aqui e vejo o que as pessoas usam no parque todos os dias. Não achei que estivesse fora do comum”, disse.

ANÚNCIO

Roupas adequadas para o parque

Em sua defesa, Jessie argumentou que seu visual estava de acordo com as regras de vestimenta da Disney, que exigem que os visitantes usem roupas apropriadas, como camisetas e sapatos. No entanto, algumas pessoas acharam que sua roupa não condizia com o ambiente familiar do parque.

Apesar das críticas, a jovem não se deixou abater. Ela afirmou que continuará a compartilhar seus vídeos e looks temáticos nas redes sociais, incentivando outras pessoas a se vestirem de maneira confortável e divertida ao visitarem a Disney. “Estamos lá para nos divertir, e o que você veste deve refletir isso”, completou.