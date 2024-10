‘Fora de Mim’: filme de superação sobre garota não-verbal e com paralisia cerebral chega ao Disney+ em novembro

O trailer oficial de ‘Fora de Mim’ foi divulgado pelo Disney+ nesta quarta-feira (16), baseado no romance best-seller da autora norte-americana Sharon M. Draper. A produção adaptada chegará à plataforma em 22 de novembro.

ANÚNCIO

A trama gira em torno de Melody Brooks, uma garota do sexto ano não-verbal e com paralisia cerebral. Além das condições, a jovem utiliza cadeira de rodas, dificultando o acesso às mesmas oportunidades que seus colegas de sala.

Ao longo da trama, uma jovem professora descobre o potencial inexplorado de Melody Brooks, que posteriormente é integrada ao ensino regular e finalmente revela seu potencial de contribuição.

O filme é estrelado por Phoebe-Ray Taylor no papel de Melody, ao lado dos aclamados atores Rosemarie DeWitt, Luke Kirby, Michael Chernus, Courtney Taylor e Judith Light. Jennifer Aniston faz a voz interior de Melody.

Leia também:

Bastidores e trailer oficial

Fora de Mim, da Disney Branded Television, é uma produção da Big Beach LLC, Participant Films, LLC e EveryWhere Studios LLC.

Os produtores do filme são o indicado ao Oscar® Peter Saraf, Robert Kessel, Dan Angel e Michael B. Clark. Amber Sealey (Ted Bundy: A Confissão Final) é a diretora, a partir do roteiro adaptado do romance escrito por Daniel Stiepleman (vencedor do prêmio Humanitas por Suprema).

ANÚNCIO

Os produtores executivos são Jeff Skoll, Eddie Rubin, Leah Holzer, Tom Mazza, David Calvert Jones, Brian Gott e Alex Turtletaub. E os consultores são Richard Ellenson, Thomas Ellenson, Lawrence Carter-Long e Respect Ability, uma organização sem fins lucrativos dirigida por pessoas com deficiência.

Assista ao trailer oficial: