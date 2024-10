A icônica foto de Cid Moreira na banheira com espuma será sempre lembrada

Não será apenas o ‘boa noite’ e a ‘jabulani’ que serão lembrados pelos fãs de Cid Moreira, que morreu aos 97 anos. A icônica foto do ex-âncora do ‘Jornal Nacional’ deitado em uma banheira cheia de espuma e com as pernas pro ar, feita para a revista Caras, em 1993, também é um dos grandes marcos deixado para a história.

ANÚNCIO

A imagem foi realizada na mansão do jornalista, no Rio de Janeiro, quando ele deu uma entrevista para a revista e mostrou parte de sua casa para os fãs. A imagem chocou um pouco, mas Cid conseguiu o que queria: mostrar ao país seu lado menos sério, longe da bancada do ‘JN’.

Na manchete, a Caras colocou que”o homem tímido que existe por trás do rosto mais conhecido do Brasil mostra sua casa, sua mulher e suas pernas”. A foto icônica foi tirada pelo fotógrafo Marcelo Tabach, que precisou trocar a bateria do equipamento, enquanto Cid Moreira estava exercitando suas pernas na banheira de seu quarto. Marcelo registrou o momento e mostrou um jornalista mais brincalhão.

Já, em entrevista a Rafael Cortez, o ex-apresentador do ‘Jornal Nacional’ disse que amava a foto publicada na capa da revista Caras: “Acabou a bobina do ajudante e ele falou ‘tenho que pegar lá no carro’. Eu fiquei ali esperando, estava fazendo a foto na banheira e aí comecei devagarinho a exercitar o abdômen, estava assim, levantando. Eu tinha esse domínio. Esqueci que tinha um fotógrafo lá, ele bateu e ganhou prêmio”.

O enterro

A morte de Cid Moreira foi revelada nesta quinta-feira, 3 de outubro, pela esposa, Fátima Sampaio, no ‘Encontro com Patrícia Poeta’. Segundo ela, o enterro do jornalista será em Taubaté, cidade do interior de São Paulo, perto da primeira esposa, da filha e do neto que já faleceram.

“Ele falou para mim que quer ser enterrado em Taubaté, perto da primeira esposa, da filha que foi, do neto que foi”, disse ela, que confirmou ainda que uma despedida também deve acontecer em Petrópolis, cidade serrana do Rio de Janeiro, mas nada está decidido.