“Atrapalhar o casamento”: Cid Moreira estava brigado com os dois filhos por questões financeiras

A vida familiar do apresentador Cid Moreira não era um ‘mar de rosas’ e ele passou os últimos anos de sua vida brigado com os dois filhos, Rodrigo e Roger Moreira, desde que eles entraram na Justiça contra a esposa dele, Fátima Sampaio, alegando que ela estava “dilapidando” o patrimônio do jornalista.

Em 2021, os irmãos abriram processo para pedir a interdição do pai por “senilidade”, alegando que Fátima havia transferido para sua própria conta e para a conta de parentes no exterior uma quantia superior a R$ 40 milhões e havia vendido 11 dos 18 imóveis que ele tinha, além de manter o pai em “cárcere privado”.

Em entrevista, Cid Moreira disse que sentia vergonha da atitude dos filhos e que eles “erraram de uma maneira definitiva” para atrapalhar seu casamento, motivados exclusivamente por interesses financeiros.

O Ministério Público pediu o arquivamento de um dos processos, que alegava que o apresentador era vítima de maus tratos pela atual mulher. De acordo com o promotor, “não indícios que sustentem uma denúncia ou um processo de inquérito”, relatou.

DESERDADO

Um dos filhos de Cid, Roger Moreira é sobrinho da ex-esposa do jornalista, com quem ele foi casado por 20 anos, e foi adotado quando criança, mas no ano passado ele veio a público dizer que havia sido deserdado pelo pai. “Foi um engano te adotar. Fico feliz em saber que você está sendo capaz de se manter”, disse em carta escrita ao filho. “Você continua sendo meu filho adotivo, porque não consegui reverter a adoção”, disse, após a ação movida pelos filhos para interditá-lo.

MORTE DE CID MOREIRA

O apresentador Cid Moreira faleceu nesta quinta-feira, em Petrópolis, em um hospital que se internou para tratar de uma pneumonia. A notícia foi divulgada pela apresentadora Patrícia Poeta durante o programa ‘Encontro’.